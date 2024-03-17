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У ЗСУ показали, як відновлюють пошкоджену на війні техніку (відео)

Україна, Неділя 17 березня 2024 17:16
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У ЗСУ показали, як відновлюють пошкоджену на війні техніку (відео) Фото: ЗСУ показали, як відновлюють пошкоджену техніку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські техніки показали, як відновлюють пошкоджену у бойових діях військову техніку. Йдеться як про українську, так і про іноземну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

"Вітчизняна чи іноземна - будь-яка техніка рано чи пізно потребує огляду та відновлення, котрі подовжують службу машин", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах показана робота в майстерні капітального ремонту фахівців ремонтної справи одного з підрозділів Командування Сил логістики ЗСУ.

Які втрати Росії на фронті

Нагадаємо, що російський режим приховує втрати своєї армії у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила на фронті вже понад 430 тисяч солдатів.

Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1160 росіян та знищили десятки одиниць техніки ворога.

Британська розвідка заявила, що середньодобові втрати Росії у лютому були найбільші від початку повномасштабної війни.

Детальніше про те, як ЗСУ закривають "больові точки" на фронті та чи вирішиться результат війни влітку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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