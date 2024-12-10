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Украинцам показали, как военные восстанавливают артиллерию прямо на передовой (видео)

Иногда ремонтировать артиллерию приходится на передовой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Государственной пограничной службе Украины показали, как военные восстанавливают артиллерию прямо на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

Как военные восстанавливают артиллерию на передовой

"Пушки бригады "Гарт" работают без пауз благодаря мастерству пограничника Бориса", - рассказали украинцам.

Отмечается, что бывший главный инженер создал на передовой настоящий мини-завод - ремонтирует вооружение в цехе или прямо на позициях.

"Там, где не хватало оборудования, - придумал чертеж для его изготовления. И артиллерия на Волчанском направлении снова в строю, чтобы бить оккупантов", - подчеркнули в ГПСУ и опубликовали соответствующее видео.

 

Борис рассказал, что пушка, которую нужно починить, "отработала свои 500 выстрелов и потекла".

"Поскольку пушка американская, очень было проблематично для нее сделать ключи. Ключи - аутентичные. Придумал я лично их. Я до этого работал главным инженером... и знаю как это нужно делать правильно", - поделился мужчина.

По его словам, "когда у людей есть оснастка и навыки - тогда квалифицированно проводится работа".

Напомним, ранее украинские техники показали, как восстанавливают поврежденную в боевых действиях военную технику (украинскую и иностранную) в мастерской капитального ремонта одного из подразделений командования Сил логистики ВСУ.

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