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Українцям показали, як розпізнати рідкісного птаха: на що звертати увагу

Фото: Сірий сорокопуд (скриншот facebook.com prypiatstokhid)
Автор: Ніна Єланська

У заплаві річки Стохід, поблизу селища Любешів, що розташовано у Волинській області, екологи-орнітологи помітили рідкісного птаха - сірого сорокопуда, занесеного до Червоної книги України.

Зазначається, що цей вид є найбільшим серед сорокопудів (більший за шпака), з характерним сірим забарвленням верху та білим низом, а на його чорних крилах та хвості виділяються білі смуги.

Сірий сорокопуд зустрічається переважно в болотистих місцевостях та на луках з чагарниками. У птаха свій характерний звук. Його уривчасте "чек-чек-чек" або різке "ге-ге-ге" трохи нагадує скрекотання сороки.

Через рідкість та вразливість виду, він потребує охорони і збереження.

Червона книга України

Це державний документ, який містить перелік рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, що потребують охорони. Вперше була видана в 1980 році. Вона спрямована на захист біологічного різноманіття країни.

Види в книзі класифікуються за категоріями, такими як "вразливий", "рідкісний", "зникаючий" та "вимерлий". Державна охорона поширюється на всі види, занесені до цієї книги, а будь-яке порушення цих норм може призвести до юридичної відповідальності. Збереження таких видів є важливою частиною екологічної політики України та стратегії щодо збереження біорізноманіття.

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