RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам показали, как распознать редкую птицу: на что обращать внимание

Фото: Серый сорокопуд (скриншот facebook.com prypiatstokhid)
Автор: Нина Еланская

В пойме реки Стоход, вблизи поселка Любешев, расположенного в Волынской области, экологи-орнитологи заметили редкую птицу - серую сорокопуда, занесенную в Красную книгу Украины.

Отмечается, что этот вид является самым большим среди сорокопудов (больше скворца), с характерной серой окраской верха и белым низом, а на его черных крыльях и хвосте выделяются белые полосы.

Серый сорокопуд встречается преимущественно в болотистых местностях и на лугах с кустарниками. У птицы свой характерный звук. Его отрывочное "чек-чек-чек" или резкое "ге-ге-ге" немного напоминает скрежещение сороки.

Из-за редкости и уязвимости вида он нуждается в охране и сохранении.

Красная книга Украины

Это государственный документ, содержащий перечень редких и исчезающих видов растений и животных, нуждающихся в охране. Впервые была издана в 1980 году. Она направлена на защиту биологического разнообразия страны.

Виды в книге классифицируются по категориям, таким как "уязвимый", "редкий", "исчезающий" и "вымерший". Государственная охрана распространяется на все виды, занесенные в эту книгу, а любое нарушение этих норм может привести к юридической ответственности. Сохранение таких видов является важной частью экологической политики и стратегии сохранения биоразнообразия.

Ранее мы рассказывали об уникальном Национальном природном парке в Ивано-Франковской области под названием "Гуцульщина". Он предлагает множество интересных маршрутов и активностей для взрослых и детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News