Природа, традиції й ремесла. Чим нацпарк "Гуцульщина" дивує туристів та як туди дістатися

"Гуцульщина" - унікальний Національний природний парк в Івано-Франківській області, що пропонує безліч цікавих маршрутів та активностей для дорослих і дітей.

РБК-Україна розповідає, як дістатися до нацпарку власним і громадським транспортом, що цікавого там можна подивитись, до яких активностей долучитись, а також що відомо про його створення та розвиток.

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Як дістатися до Національного природнього парку

Національний природний парк (НПП) "Гуцульщина" розташований біля міста Косів Івано-Франківської області.

Якщо їхати до нього автомобілем:

з Києва доведеться подолати 590 км

зі Львова - 235 км

з Івано-Франківська - 92 км

з Чернівців - 80 км

Нацпарк на мапі України (скриншот: google.com/maps)

Крім того, дістатися нацпарку можна завдяки:

автобусному сполученню (з Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси тощо)

залізничному сполученню (найближча залізнична станція - "Коломия", до неї ходять потяги з різних регіонів України)

Загальна площа "Гуцульщини" - 322,71 км квадратних. При цьому 98,7% території парку займають землі лісового фонду.

Територія НПП межує із 40 населеними пунктами Косівського району. Його протяжність з північного заходу на південний схід - близько 30 км, а з півночі на південь - 20 км.

Найближчі до нацпарку населені пункти (скриншот: google.com/maps)

Чим цікава "Гуцульщина" для дорослих і дітей

У НПП "Гуцульщина" - краї самобутності - неповторна природна краса поєднується з етнічними та історико-культурними надбаннями гуцулів (традиціями, обрядами й народними ремеслами).

Саме там розташований і відомий серед багатьох маєток Святого Миколая.

Краєвиди та панорами недоторканої природи - лісистої частини Покутсько-Буковинських Карпат - не залишать байдужим нікого.

Гора Ґрегіт (фото: wownature.in.ua/Держипільський Л.М)

Особливо цінними на території нацпарку вважаються праліси та старовікові ліси. Там мешкають олені, козулі, кабани, зрідка трапляються бурі ведмеді, рисі, коти лісові.

У парку було виявлено також 1214 видів грибів і грибоподібних організмів, з яких 23 - занесені до Червоної книги України.

Найцікавіше, що є у НПП (інфографіка: hutsulshchyna-park.in.ua)

Крім того, територія "Гуцульщини" помережена численними річками та потоками (найбільші з них - Лючка, Пістинька, Рибниця та Черемош, які є правими допливами річки Прут).

У гірській місцевості та при виході з гір річки утворюють перекати, плеса, водоспади, які місцеве населення називає "гуками" - через гуркіт і шум, які вони спричиняють.

Шешорські гуки (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

В цілому на території Національного природного парку можна виокремити такі об'єкти:

водні об'єкти (річки, озера, водоспади)

гори (Лисина Космацька, Хребет Брусний, камінь Довбуша, Полонина Росохата, гора Михалків, гора Зіняків верх, гора Острий, гора Грегіт)

стаціонарні рекреаційні об'єкти (музейно-креативний простір, науково-просвітницький центр, пасіка та маєток Святого Миколая)

церкви

календарні святилища

Щоб відвідати ту чи іншу локацію, достатньо скористатися спеціально прокладеним для цього маршрутом.

Пасіка Святого Миколая (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

На офіційному сайті нацпарку доступна також корисна для туристів карта.

Серед активностей, які НПП пропонує своїм відвідувачам, варто згадати:

веломандри

візит-центри, музеї

екостежки

кемпінги

кінні прогулянки

культурні заходи

печеру Довбуша

Активності, доступні в нацпарку (інфографіка: hutsulshchyna-park.in.ua)

Мандрівники, які мають вдосталь часу, можуть скористатися чудовою нагодою провести в парку більше, ніж один день. Заночувати при цьому можна:

в наметі

в рекреаційних будиночках

в готелі чи садибі

В одному з рекреаційних будиночків є навіть конференц-зал для проведення різних заходів (фото: hutsulshchyna-park.in.ua)

Історія створення та розвитку нацпарку

Ідея створення Національного парку в Косівському районі Івано-Франківської області зародилась в перші роки незалежної України:

з ініціативи громадськості, стурбованої погіршенням стану довкілля, масовим вирубуванням лісів та необхідністю збереження етнокультурної спадщини

завдяки наполегливості відомих науковців, депутатів рад різних рівнів

Офіційно питання щодо створення на Косівщині природоохоронного об'єкту було порушене у 1993 році - в межах першої Міжнародної практичної конференції "Проблеми Гуцульщини".

У 1997 році Івано-Франківська облдержадміністрація видала розпорядження про створення на території Косівського району регіонального ландшафтного парку (РЛП) "Гуцульщина" площею 50 тис. га.

Оглядовий майданчик на горі Острий (фото: wownature.in.ua/Микола Омельченко)

До нього увійшло понад 30 природно-заповідних об'єктів різних категорій: заказників, заповідних урочищ, пам'яток природи тощо. Проте налагодити роботу РЛП завадив брак фінансування.

28 грудня 1999 року Івано-Франківська обласна рада схвалила рішення про створення на базі регіонального ландшафтного парку "Гуцульщина" однойменного національного природного парку.

Офіційно рішення щодо його створення (а також засад організації та функціонування) було затверджено указом президента від 14 травня 2002 року.

Функціональне зонування НПП "Гуцульщина" (карта: hutsulshchyna-park.in.ua)

Його основними завданнями у найближчій та довгостроковій перспективі стали:

природоохоронно-відтворювальні

рекреаційно-освітні

Розподіл території НПП за функціональними зонами (інфографіка: hutsulshchyna-park.in.ua)

Нині "Гуцульщина" входить до так званої Смарагдової мережі Європи, що охоплює території особливого природоохоронного значення, важливі для збереження біорізноманіття (у країнах Європи та деяких - Африки).

Крім того, в межах міжнародного проекту "Україна: національні парки доступні для людей з інвалідністю", на деяких об'єктах "Гуцульщини" було створено безбар'єрний простір для маломобільних груп населення.

Згідно з інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, впродовж шести місяців 2024 року нацпарк "Гуцульщина" відвідали майже 4 тисячі туристів, з них до 100 осіб - люди з інвалідністю.

Урядовці наголошують: безбар'єрне середовище у нацпарках та заповідниках є прерогативою сучасного суспільства.

Маєток Святого Миколая, де нещодавно облаштували безбар'єрний простір (фото: mykolaj.if.ua)