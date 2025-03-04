ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии за март

Украина, Вторник 04 марта 2025 10:39
UA EN RU
Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии за март Фото: повышенные пенсии начали выплачивать в марте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 3 марта начал финансирование выплат за март 2025 года. Пенсии будут повышены через индексацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"На пенсионные выплаты через АО "Укрпочта" направлено 1,5 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Выплата пенсий будет проводится с 4 марта согласно графику на определенную каждому пенсионеру дату.

Индексация пенсий

Индексация пенсий в Украине прошла с 1 марта 2025 года, как это и предусмотрено законодательством.

Пенсионный фонд проведет перерасчет автоматически. Пенсионерам никуда обращаться не нужно.

Перерасчет будет проведен с коэффициентом 1,115. Средний размер пенсий украинцев с 1 марта вырастет на 9,6% с 5 790 грн до 6 345 гривен.

Индексация проййдет для всех украинских пенсионеров. Речь идет о людях, которые получают пенсию по общему пенсионному закону, также о пенсионерах силовых ведомств, о военнослужащих, о лицах с инвалидностью вследствие войны, о лицах, которые получают чернобыльские выплаты, чиновниках, ученых, депутатах.

Средства на индексацию поступят из солидарной пенсионной системы и из государственного бюджета. В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год предусмотрено 44,7 млрд гривен на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине
NEWS
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины