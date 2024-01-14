Украинцам подсказали, как оформить больничный, не ходя к врачу: важный нюанс
Украинцы могут оформить больничный, не посещая врача. Правда, это возможно в случае, если заболели COVID-19, гриппом или ОРВИ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
"Пациентам с симптомами COVID-19, гриппа или ОРВИ на период действия военного положения можно оформить временную нетрудоспособность на пять календарных дней дистанционно", - говорится в сообщении.
В частности, при наличии соответствующих симптомов пациент может обратиться к врачу дистанционно с помощью средств телефонной связи, интернет-телефонии или средств телемедицинской связи, а врач на основании обращения и опроса пациента откроет медицинское заключение о временной нетрудоспособности.
"Для назначения лечения врач может также дистанционно выписать электронный рецепт", – констатируют в Уряд online.
В то же время, если действие медвывода о временной нетрудоспособности нужно будет продолжить, пациент обязательно должен будет явиться на личный прием к врачу.
Электронные рецепты
Электронный рецепт - электронный медицинский документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) на основании внесенных медицинских записей о состоянии здоровья пациента и содержит назначение врача пациенту на определенное лекарственное средство.
Напомним, что получить первый электронный рецепт теперь можно без визита к врачу. Если пациент обращается дистанционно, врач сможет выписать е-рецепт.
В октябре 2023 года Министерство здравоохранения продлило срок действия электронных рецептов на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, с 30 до 90 календарных дней.
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