Українцям перерахували субсидії на опалювальний сезон: як дізнатися розмір

"Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді", - йдеться в повідомленні.

Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі "Моя субсидія".

Як оформити субсидію

У ПФУ повідомили, що подати документи на житлову субсидію можна наступним чином:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

"У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, - з місяця, в якому відбулось звернення", - йдеться в повідомленні.

Субсидія на опалювальний сезон

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.

Для більшості громадян перерахунок в жовтні відбувається в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на ЖКП, субсидію буде нараховано в автоматичному режимі - без потреби додаткових звернень.

Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги і лише планують її отримати, необхідно звернутись до ПФУ.

Також до фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити / оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.