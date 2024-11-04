Украинцам пересчитали субсидии на отопительный сезон: как узнать размер

"Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре", - говорится в сообщении.

Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия".

Как оформить субсидию

В ПФУ сообщили, что подать документы на жилищную субсидию можно следующим образом:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте в адрес территориального органа Фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд".

"В случае представления документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря - с месяца, в котором произошло обращение", - говорится в сообщении.

Субсидия на отопительный сезон

Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме. Также автоматически пересчитают субсидию домохозяйствам, субсидийная выплата которых в летний период составляла 0 грн.

Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений.

Кому необходимо обращаться за назначением субсидии

Гражданам, которые не были получателями этой помощи и только планируют ее получить, необходимо обратиться в ПФУ.

Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.