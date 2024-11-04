Украинцам пересчитали субсидии на отопительный сезон: как узнать размер

Пенсионный фонд Украины пересчитали размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона – с 16 октября (16 дней).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре", - говорится в сообщении.
Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг ПФУ в разделе "Моя субсидия".
В ПФУ сообщили, что подать документы на жилищную субсидию можно следующим образом:
"В случае представления документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря - с месяца, в котором произошло обращение", - говорится в сообщении.
Субсидия назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона (апрель месяц) и рассчитывается:
Для большинства граждан перерасчет в октябре происходит в автоматическом режиме. Также автоматически пересчитают субсидию домохозяйствам, субсидийная выплата которых в летний период составляла 0 грн.
Кроме того, людям, которые в летний период пользовались не субсидией, а льготой на ЖКУ, субсидия будет начислена в автоматическом режиме – без необходимости дополнительных обращений.
Гражданам, которые не были получателями этой помощи и только планируют ее получить, необходимо обратиться в ПФУ.
Также в фонд должны обратиться лица, получавшие жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.
За назначением жилищной субсидии могут еще обратиться люди, у которых назначение субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за наличия задолженности, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации, а также люди, которые оспаривают вопросы задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.
Для определения права на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов учитываются доходы домохозяйства за I и II кварталы 2024 года. Для пенсионеров, не имеющих других доходов, кроме пенсии, учитывается сумма пенсии за август 2024 года.