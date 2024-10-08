Українцям обмежили перекази з карти на карту: чи діють ліміти, якщо "кидати" гроші собі

Раніше РБК-Україна розповідало, для чого Нацбанк запровадив обмеження. Так, регулятор пояснює, що запровадження лімітів на перекази між картками спрямоване на боротьбу з протиправною діяльністю, зокрема тіньовою економікою, гральним бізнесом і схемами "дропів".

"Дропи" – це люди, які за винагороду передають реквізити своїх карткових рахунків для незаконних операцій. За оцінками НБУ, через картки "дропів" щороку може проходити до 200 млрд грн. Незважаючи на заходи протидії, кількість таких операцій продовжує зростати, хоча банки вже розірвали відносини з понад 80 тис. клієнтів, причетних до цих схем.

Також ми розповідали, що Національний банк України спростував повідомлення про те, що банки нібито вводять штрафи для клієнтів за порушення правил фінансового моніторингу та стягують 20% коштів на свою користь.

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