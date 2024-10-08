Украинцам ограничили переводы с карты на карту: действуют ли лимиты, если "бросать" деньги себе

Ранее РБК-Украина рассказывало, для чего Нацбанк ввел ограничения. Так, регулятор объясняет, что введение лимитов на переводы между карточками направлено на борьбу с противоправной деятельностью, в частности, теневой экономикой, игорным бизнесом и схемами "дропов".

"Дропы" – это люди, которые за вознаграждение передают реквизиты своих карточных счетов для незаконных операций. По оценкам НБУ, через карты "дропов" ежегодно может проходить до 200 млрд грн. Несмотря на меры противодействия, количество таких операций продолжает расти, хотя банки уже разорвали отношения с более чем 80 тыс. клиентов, причастных к этим схемам.

Также мы рассказывали, что Национальный банк Украины опроверг сообщения о том, что банки якобы вводят штрафы для клиентов за нарушение правил финансового мониторинга и взимают 20% средств в свою пользу.

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