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Українцям у неділю світло вимикати не будуть, але треба економити, - "Укренерго"

Фото: чи вимикатимуть світло 8 вересня (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Світло завтра, 8 вересня вимикати не планують. Проте економити електроенергію все одно варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються". - повідомили в компанії

Водночас "Укренерго" закликало українців користуватись потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 16:00.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", - додали в компанії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, ми пояснювали, що в одній з областей України у вихідні може не бути відключень світла.

Зауважимо, що проблеми в електромережі в України виникають через російські обстріли. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.

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ЕлектроенергіяВійна Росії проти України