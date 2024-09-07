Украинцам в воскресенье свет выключать не будут, но нужно экономить, - "Укрэнерго"

Свет завтра, 8 сентября, выключать не планируют. Однако экономить электроэнергию все равно стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 8 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются". - сообщили в компании
В то же время "Укрэнерго" призвало украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 21:00", - добавили в компании.
Напомним, мы объясняли, что в одной из областей Украины в выходные может не быть отключений света.
Заметим, что проблемы в электросети у Украины возникают из-за российских обстрелов. На днях премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.