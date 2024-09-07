Украинцам в воскресенье свет выключать не будут, но нужно экономить, - "Укрэнерго"

Отключение света в Украине

Напомним, мы объясняли, что в одной из областей Украины в выходные может не быть отключений света.

Заметим, что проблемы в электросети у Украины возникают из-за российских обстрелов. На днях премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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