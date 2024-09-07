Українцям у неділю світло вимикати не будуть, але треба економити, - "Укренерго"
Світло завтра, 8 вересня вимикати не планують. Проте економити електроенергію все одно варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються". - повідомили в компанії
Водночас "Укренерго" закликало українців користуватись потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 16:00.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00", - додали в компанії.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, ми пояснювали, що в одній з областей України у вихідні може не бути відключень світла.
Зауважимо, що проблеми в електромережі в України виникають через російські обстріли. Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.
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