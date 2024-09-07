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Украинцам в воскресенье свет выключать не будут, но нужно экономить, - "Укрэнерго"

Украина, Суббота 07 сентября 2024 19:31
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Украинцам в воскресенье свет выключать не будут, но нужно экономить, - "Укрэнерго" Фото: будут ли выключать свет 8 сентября (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Свет завтра, 8 сентября, выключать не планируют. Однако экономить электроэнергию все равно стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 8 сентября, меры по ограничению потребления не прогнозируются". - сообщили в компании

В то же время "Укрэнерго" призвало украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо с 18:00 до 21:00", - добавили в компании.

Отключение света в Украине

Напомним, мы объясняли, что в одной из областей Украины в выходные может не быть отключений света.

Заметим, что проблемы в электросети у Украины возникают из-за российских обстрелов. На днях премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме. Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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Электроэнергия Война России против Украины
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