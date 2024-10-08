Українцям назвали одну причину, через яку можуть позбавити субсидії: що це

Там нагадали, що житлова субсидія - це державна допомога, яка має цільове призначення, а саме оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Вона надається найбільш вразливим категоріям громадян, щоби зменшити навантаження на їхній сімейний бюджет при сплаті житлово-комунальних послуг.

Однак, якщо родина, отримуючи субсидію, не сплачує взагалі квитанції за надані житлово-комунальні послуги, а лише накопичує борги - тоді виплати можуть призупинити. Це пояснюється тим, що субсидія у такому випадку використовується не за призначенням.

"Тому одним з критеріїв перепризначення житлової субсидії є контроль за платіжною дисципліною отримувачів. Тобто, якщо ви отримували субсидію й у вас є заборгованість за житлово-комунальні послуги, надання субсидії припиняється", - заявили у Мінсоцполітики.

Там повідомили про спосіб, завдяки якому можна поновити виплати субсидій:

По-перше, заборгованість можна погасити поступово, для чого необхідно укласти з постачальниками комунальних послуг договори про реструктуризацію заборгованості.

Далі, якщо регулярно сплачувати борг і не пропускати поточні платежі, тоді при зверненні за призначенням субсидії потрібно буде долучити копію договору про реструктуризацію з надавачем послуги,

Важливо пам'ятати, що борг за комунальні платежі можна реструктурувати на строк до 60 місяців, залежно від суми заборгованості та доходів боржника.