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Украинцам назвали одну причину, из-за которой могут лишить субсидии: что это

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Нина Еланская

Выплаты жилищных субсидий могут приостановить из-за наличия долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики Украины.

Там напомнили, что жилищная субсидия – это государственная помощь, которая имеет целевое назначение, а именно оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг. Она предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан, чтобы уменьшить нагрузку на их семейный бюджет при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Однако если семья, получая субсидию, не платит вообще квитанции за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, а только накапливает долги - тогда выплаты могут приостановить. Это объясняется тем, что субсидия в этом случае используется не по назначению.

"Поэтому одним из критериев переназначения жилищной субсидии является контроль за платежной дисциплиной получателей. То есть если вы получали субсидию и у вас есть задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предоставление субсидии прекращается", - заявили в Минсоцполитики.

Там сообщили о способе, благодаря которому можно возобновить выплаты субсидий:

Во-первых, задолженность можно погасить постепенно, зачем необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договора о реструктуризации задолженности.

Далее, если регулярно платить долг и не пропускать текущие платежи, тогда при обращении по назначению субсидии нужно будет приобщить копию договора о реструктуризации с поставщиком услуги,

Важно помнить, что долг за коммунальные платежи можно реструктурировать сроком до 60 месяцев, в зависимости от суммы задолженности и доходов должника.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович сообщала о том, что до конца года на выплаты субсидии осталось достаточно средств, чтобы вовремя предоставить необходимую финансовую помощь отдельным категориям граждан.

В то же время, расходы на жилищные субсидии и льготы в бюджете на 2025 годбыли сокращены на 15%.

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