Украинцам назвали главное отличие НМТ-2025 от предыдущих тестов: о чем речь

Директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко рассказала, чем НМТ 2025 года будет отличаться от прошлогоднего тестирования. Речь идет о содержании оценивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководительницы УЦОКО в интервью "Новой украинской школе".

Чем НМТ-2025 будет отличаться от тестирования прошлого года

По словам Вакуленко, в 2025 году национальный мультипредметный тест (НМТ) будет несколько отличаться от прошлогоднего.

"Если говорить о содержании оценивания, то важнейшим изменением является исторический период, который охвачен тестом по истории Украины. Теперь это - весь курс истории Украины, определенный соответствующей программой внешнего независимого оценивания по истории Украины", - рассказала эксперт.

Она объяснила, что речь идет об истории Украины "до настоящего времени". То есть НМТ будет охватывать даже тему агрессии РФ против Украины.

"Поскольку последняя тема современной истории - война России против Украины - тестирование может охватывать текущие события", - подчеркнула директор УЦОКО.

Она отметила, что это и есть главное отличие экзамена этого года от тестирования, которое проводили в 2024 году.

Других изменений, согласно информации Вакуленко, во время проведения НМТ участникам экзамена ожидать не стоит, ведь "в процедурах изменений почти не произошло".

По мнению специалиста, единственным изменением, которое было бы оправданным, могло бы стать большее количество заданий с короткой или развернутой формой ответа. Однако в нынешнем формате - четыре предмета за один день - это невозможно.

"В таком случае пришлось бы уменьшить количество вопросов с выбором варианта ответа или заданий на соответствие - для того, чтобы у участников была возможность тщательно выполнить задание. Поэтому имели бы еще более короткую шкалу оценивания", - объяснила директор Украинского центра оценивания качества образования.

Она напомнила также, что НМТ проводится и за границей, что приводит к новым проблемам (связанным, например, с раскладкой клавиатуры).

В завершение Вакуленко заверила, что все задания тестирования соответствуют программам средней школы, с которыми участники должны были ознакомиться во время обучения.