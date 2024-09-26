Українцям назвали 4 причини, чому не можна пити таблетки без лікаря

Самопризначення ліків - це небезпечна звичка, яка може призвести до погіршення стану, а також викликати більш серйозні проблеми. Необхідне лікування може призначити лише лікар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Пошити собі спідницю, не звертаючись до кравчині, чи підстригтися без перукаря загалом може кожен. Звісно, результат навряд чи буде таким самим, якби ви звернулися до фахівців. А втім, некрасива спідниця чи невдала зачіска не завдадуть непоправної шкоди вашому здоровʼю. А от ліки, які ви призначили собі самі, цілком здатні на це", - зазначили у міністерстві.
Там назвали основні помилки тих, хто практикує самопризначення ліків, а також наслідки від такої небезпечної звички:
"Щоб уникнути помилок, які можуть призвести до сумних наслідків, не вдавайтесь до самолікування!" - наголосили у міністерстві.
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