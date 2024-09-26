Українцям назвали 4 причини, чому не можна пити таблетки без лікаря

"Пошити собі спідницю, не звертаючись до кравчині, чи підстригтися без перукаря загалом може кожен. Звісно, результат навряд чи буде таким самим, якби ви звернулися до фахівців. А втім, некрасива спідниця чи невдала зачіска не завдадуть непоправної шкоди вашому здоровʼю. А от ліки, які ви призначили собі самі, цілком здатні на це", - зазначили у міністерстві.

Там назвали основні помилки тих, хто практикує самопризначення ліків, а також наслідки від такої небезпечної звички:

Вживання не тих ліків. По-перше, вірний діагноз може встановити лише лікар. А якщо людина сама вирішує чим вона хворіє - то і призначає собі неправильні ліки. По-друге, навіть якщо у вас вийде вгадати ваш діагноз, неможливо визначити необхідне дозування та підібрати правильні ліки без медичної освіти. Вживання несумісних ліків. Люди без фахових знань не зможуть правильно призначити собі декілька лікарських засобів, які необхідно приймати одночасно. Лише лікар може це зробити. Примітно, що про несумісність ліків люди, які займаються самопризначенням медикаментів, можуть не здогадуватися, однак продовжити шкодити своєму організму. Неправильне дозування. Як вже зазначалося, вірне дозування може призначити лише лікар. Якщо людина самостійно вживатиме не правильну концентрацію ліків, це може мати різні побічні ефекти. Неадекватна тривалість вживання. Лише фахівець може призначити правильний термін вживання ліків. Якщо людина це робить самостійно, навіть попри детальне ознайомлення з інструкцією, їй загрожуватимуть різні наслідки, небезпечні для здоров'я.

"Щоб уникнути помилок, які можуть призвести до сумних наслідків, не вдавайтесь до самолікування!" - наголосили у міністерстві.