Украинцам назвали 4 причины, почему нельзя пить таблетки без врача

Самоназначение лекарств - это опасная привычка, которая может привести к ухудшению состояния, а также вызвать более серьезные проблемы. Необходимое лечение может назначить только врач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Сшить себе юбку, не обращаясь к портнихе, или подстричься без парикмахера в общем может каждый. Конечно, результат вряд ли будет таким же, если бы вы обратились к специалистам. Впрочем, некрасивая юбка или неудачная прическа не нанесут непоправимого вреда вашему здоровью. А вот лекарства, которые вы назначили себе сами, вполне способны на это", - отметили в министерстве.
Там назвали основные ошибки тех, кто практикует самоназначение лекарств, а также последствия такой опасной привычки:
"Чтобы избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям, не прибегайте к самолечению!" - отметили в министерстве.
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