Українцям нагадали про штрафи за вирубку ялинок: скільки доведеться заплатити

"Самовільна вирубка дерев - це правопорушення, яке карається законом", - зазначив генеральний директор КО «Київзеленбуд» Юрій Бахмат.

Він також зазначив, що наразі розпочато обробку хвойних дерев у зелених зонах столиці Це щорічна процедура, що направлена на запобігання випадкам вандалізму перед новорічними святами.

Оброблені хвойні дерева позначають попереджувальними табличками.

В "Київзеленбуд" також нагадали, що за кожне самовільно зрубане хвойне дерево передбачено штраф, розмір якого залежить від величини та місцезнаходження зеленого насадження. Зокрема:

у лісах - від 759 до 3432 гривень;

в межах міста та інших населених пунктів - від 1152 до 1852 гривень;

в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду - від 11495 до 52311 гривень.

Підготовка до новорічних свят

Коли святковий період наближається, українцям традиційно нагадують про правила пожежної безпеки. Навіть просте знання базових принципів допоможуть уникнути загорянь та інших небажаних наслідків.

Це вже другий рік поспіль українці вимушені зустрічати зимові свята в умовах воєнного стану з обмеженнями та комендантською годиною.

Під забороною на Різдво та Новий рік будуть масові заходи, проте ялинки в багатьох містах все ж вирішили встановити.

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