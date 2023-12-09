RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам напомнили о штрафах за вырубку елок: сколько придется заплатить

Фото: украинцам напомнили о штрафах за вырубку елок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Самовольная вырубка деревьев в Украине считается незаконной. Более того - это правонарушение, которое наказывается штрафом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КО "Київзеленбуд".

"Самовольная вырубка деревьев - это правонарушение, которое карается законом", - отметил генеральный директор КО "Киевзеленстрой" Юрий Бахмат.

Он также отметил, что сейчас начата обработка хвойных деревьев в зеленых зонах столицы Это ежегодная процедура, направленная на предотвращение случаев вандализма перед новогодними праздниками.

Обработанные хвойные деревья обозначают предупредительными табличками.

В "Киевзеленстрой" также напомнили, что за каждое самовольно срубленное хвойное дерево предусмотрен штраф, размер которого зависит от величины и местонахождения зеленого насаждения. В частности:

  • в лесах - от 759 до 3432 гривен;
  • в пределах города и других населенных пунктов - от 1152 до 1852 гривен;
  • в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда - от 11495 до 52311 гривен.

Подготовка к новогодним праздникам

Когда приближается праздничный период, украинцам традиционно напоминают о правилах пожарной безопасности. Даже простое знание базовых принципов поможет избежать возгораний и других нежелательных последствий.

Это уже второй год подряд украинцы вынуждены встречать зимние праздники в условиях военного положения с ограничениями и комендантским часом.

Под запретом на Рождество и Новый год будут массовые мероприятия, однако елки во многих городах решили установить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ялинкарікНовый год