Українцям нагадали, що загрожує за хибні виклики екстрених служб

Свідомо хибний виклик екстрених служб – це правопорушення, за яке передбачено адміністративну відповідальність. З початку 2024 року зафіксовано 342 такі випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Запорізькій області та закон № 1366-IX.
Спеціальні служби - це основа оперативного реагування в екстрених ситуаціях. Їхня робота спрямована на допомогу тим, хто опинився в небезпеці, або хто потребує невідкладної підтримки. Проте, випадки завідомо неправдивих викликів залишаються актуальною проблемою.
Завідомо хибний виклик - це звернення до екстрених служб із неправдивою інформацією про подію, яка насправді не відбулася. Такі дії можуть здійснюватися навмисно чи через необдумані жарти, проте наслідки завжди серйозні.
З початку року зафіксовано 342 випадки завідомо неправдивих викликів, за які були винесені постанови згідно зі статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).
Згідно зі ст. 183 КУпАП, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, таких як поліція, пожежна охорона, швидка медична допомога чи аварійні служби, передбачена адміністративна відповідальність
За порушення передбачено накладення штрафу:
Розмір штрафу може залежати від:
Нагадаємо, що у ряді випадків поліцейські мають право вимагати у водіїв зупинити транспортний засіб. Якщо ж не виконати це прохання, то порушнику загрожує штраф і його навіть можуть тимчасово позбавити водійських прав.
Крім того, фари в авто можуть перестати працювати у будь-який момент, тож водіям потрібно чітко розуміти, у якому випадку за це можуть виписати штраф.