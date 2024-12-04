Українцям нагадали, що загрожує за хибні виклики екстрених служб

Спеціальні служби - це основа оперативного реагування в екстрених ситуаціях. Їхня робота спрямована на допомогу тим, хто опинився в небезпеці, або хто потребує невідкладної підтримки. Проте, випадки завідомо неправдивих викликів залишаються актуальною проблемою.

Хибний виклик

Завідомо хибний виклик - це звернення до екстрених служб із неправдивою інформацією про подію, яка насправді не відбулася. Такі дії можуть здійснюватися навмисно чи через необдумані жарти, проте наслідки завжди серйозні.

Статистика правопорушень

З початку року зафіксовано 342 випадки завідомо неправдивих викликів, за які були винесені постанови згідно зі статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Відповідальність за порушення

Згідно зі ст. 183 КУпАП, за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб, таких як поліція, пожежна охорона, швидка медична допомога чи аварійні служби, передбачена адміністративна відповідальність

Розмір штрафу

За порушення передбачено накладення штрафу:

Від 850 до 3 400 гривень.

Ця сума є суттєвою як для звичайного громадянина, так і для юридичних осіб. Штраф є адміністративним покаранням і накладається на основі постанови, винесеної уповноваженим органом (поліцією або іншою відповідною службою).

Як визначається розмір штрафу

Розмір штрафу може залежати від: