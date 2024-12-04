Украинцам напомнили,что грозит за ложные вызовы экстренных служб

Заведомо ложный вызов экстренных служб – это правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность. С начала 2024 года зафиксировано 342 таких случая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию в Запорожской областиі и закон № 1366-IX.
Специальные службы - это основа оперативного реагирования в экстренных ситуациях. Их работа направлена на помощь тем, кто оказался в опасности, или кто нуждается в срочной поддержке. Однако, случаи заведомо ложных вызовов остаются актуальной проблемой.
Заведомо ложный вызов - это обращение в экстренные службы с ложной информацией о событии, которое на самом деле не произошло. Такие действия могут быть совершены умышленно или по причине необдуманных шуток, однако последствия всегда серьезные.
С начала года зафиксировано 342 случая заведомо ложных вызовов, по которым были вынесены постановления в соответствии со статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Согласно статье 183 КУоАП, за заведомо ложный вызов специальных служб, таких как полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь или аварийные службы, предусмотрена административная ответственность.
За нарушение предусмотрено наложение штрафа:
Размер штрафа может зависеть от следующих факторов:
Напомним, что в ряде случаев полицейские имеют право потребовать у водителей остановить транспортное средство. Если же не выполнить эту просьбу, то нарушителю грозит штраф и его даже могут временно лишить водительских прав.
Кроме того, фары в авто могут перестать работать в любой момент, так что водителям нужно четко понимать, в каком случае за это могут выписать штраф.