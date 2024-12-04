Украинцам напомнили,что грозит за ложные вызовы экстренных служб

Специальные службы - это основа оперативного реагирования в экстренных ситуациях. Их работа направлена на помощь тем, кто оказался в опасности, или кто нуждается в срочной поддержке. Однако, случаи заведомо ложных вызовов остаются актуальной проблемой.

Ложный вызов

Заведомо ложный вызов - это обращение в экстренные службы с ложной информацией о событии, которое на самом деле не произошло. Такие действия могут быть совершены умышленно или по причине необдуманных шуток, однако последствия всегда серьезные.

Статистика правонарушений

С начала года зафиксировано 342 случая заведомо ложных вызовов, по которым были вынесены постановления в соответствии со статьей 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Ответственность за нарушение

Согласно статье 183 КУоАП, за заведомо ложный вызов специальных служб, таких как полиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь или аварийные службы, предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа

За нарушение предусмотрено наложение штрафа:

От 850 до 3 400 гривен.

Эта сумма является значительной как для обычного гражданина, так и для юридических лиц. Штраф является административным наказанием и назначается на основании постановления, вынесенного уполномоченным органом (полицией или другой соответствующей службой).

Как определяется размер штрафа

Размер штрафа может зависеть от следующих факторов: