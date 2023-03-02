Українцям нагадали про провокації росіян на тлі "подій" у Брянській області

На тлі заяв Росії про нібито "проникнення ДРГ у два села Брянської області" українцям нагадують, що країна-агресор може вдатися до подібних провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОК "Північ".

"Нагадуємо! Ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ! Споживайте інформацію відповідально!! - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Росії заявили про нібито "проникнення українських ДРГ у два села Брянської області", що на кордоні з Чернігівською областю. Російська пропаганда просуває заяви про нібито "перестрілки, бої, взяття заручників", але плутається у своїх же судженнях.

Примітно, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну в ОК "Північ" вже попереджали, що російські загарбники готують можливі провокації з метою звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

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