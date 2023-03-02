Украинцам напомнили о провокациях россиян на фоне "событий" в Брянской области

На фоне заявлений России о якобы "проникновении ДРГ в два села Брянской области" украинцам напоминают, что страна-агрессор может прибегнуть к подобным провокациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ОК "Север".

"Напоминаем! Враг может прибегать к провокациям и пытаться дискредитировать ВСУ! Потребляйте информацию ответственно!! - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в России заявили о якобы "проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области" на границе с Черниговской областью. Российская пропаганда продвигает заявления о якобы "перестрелках, боях, взятии заложников", но путается в своих же суждениях.

Примечательно, что в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину в ОК "Север" уже предупреждали, что российские захватчики готовят возможные провокации с целью обвинения украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

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