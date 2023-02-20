Українцям нагадали про "податкову амністію" і розповіли про її переваги

Українці за період дії "податкової амністії" вже задекларували близько 6,2 мільярда гривень. При цьому сума одноразового збору склала 379,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Державної податкової служби України.

Як розповіли у відомстві, в Україні с початку дії воєнного стану було задекларовано 3,92 мільярда гривень, сума одноразового збору склала 246,6 мільйона гривень.

При цьому вже 28 лютого 2023 року завершується кампанія одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб.

"Закликаємо громадян не зволікати та скористатися можливістю легалізувати активи, з яких станом на 1 січня 2021 року не були сплачені податки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що "податкова амністія" діє в Україні з вересня 2021 року. Таким чином громадяни України мають змогу подати одноразову добровільну декларацію. В ній необхідно зазначити активи, з яких не були сплачені податки та збори. Особливістю даної декларації є те, що в ній не потрібно буде вказувати джерела походження задекларованих активів.

26 липня 2022 року у Верховній раді запропонували продовжити "податкову амністію" на пів року. Рішення було підтримано і таким чином вона закінчиться 1 березня 2023 року.