Украинцам напомнили о "налоговой амнистии" и рассказали о ее преимуществах

Украинцы за период действия "налоговой амнистии" уже задекларировали около 6,2 миллиарда гривен. При этом сумма единовременного сбора составила 379,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Как рассказали в ведомстве, в Украине с начала действия военного положения было задекларировано 3,92 миллиарда гривен, сумма единовременного сбора составила 246,6 миллиона гривен.

При этом уже 28 февраля 2023 завершается кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.

"Призываем граждан не откладывать и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых по состоянию на 1 января 2021 года не были уплачены налоги", - говорится в сообщении.

Напомним, что "налоговая амнистия" действует в Украине с сентября 2021 года. Таким образом, граждане Украины могут подать единовременную добровольную декларацию. В нем необходимо указать активы, из которых не были уплачены налоги и сборы. Особенностью данной декларации есть то, что в ней не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

26 июля 2022 года в Верховной раде предложили продлить "налоговую амнистию" на полгода. Решение было поддержано и таким образом оно закончится 1 марта 2023 года.