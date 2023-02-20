ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам напомнили о "налоговой амнистии" и рассказали о ее преимуществах

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 февраля 2023 04:49
Украинцам напомнили о "налоговой амнистии" и рассказали о ее преимуществах Фото: украинцам напомнили о "налоговой амнистии" и рассказали о ее преимуществах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинцы за период действия "налоговой амнистии" уже задекларировали около 6,2 миллиарда гривен. При этом сумма единовременного сбора составила 379,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

Как рассказали в ведомстве, в Украине с начала действия военного положения было задекларировано 3,92 миллиарда гривен, сумма единовременного сбора составила 246,6 миллиона гривен.

При этом уже 28 февраля 2023 завершается кампания одноразового (специального) добровольного декларирования активов физических лиц.

"Призываем граждан не откладывать и воспользоваться возможностью легализовать активы, с которых по состоянию на 1 января 2021 года не были уплачены налоги", - говорится в сообщении.

Напомним, что "налоговая амнистия" действует в Украине с сентября 2021 года. Таким образом, граждане Украины могут подать единовременную добровольную декларацию. В нем необходимо указать активы, из которых не были уплачены налоги и сборы. Особенностью данной декларации есть то, что в ней не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

26 июля 2022 года в Верховной раде предложили продлить "налоговую амнистию" на полгода. Решение было поддержано и таким образом оно закончится 1 марта 2023 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения. Рада приняла его почти месяц назад.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандуме) обязались обеспечить увеличение налоговых поступлений в госбюджет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная налоговая служба Налоги
NEWS
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
ВСУ нанесли удары по системам ПВО и важным объектам россиян: сводка Генштаба
DAILY
Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Комбат Александр Поситко: Пока Россия существует в нынешнем формате, покоя нашей стране не будет