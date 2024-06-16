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Українцям нагадали особливості оплати комуналки під час війни

Україна, Неділя 16 червня 2024 16:29
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Українцям нагадали особливості оплати комуналки під час війни Фото: українцям нагадали особливості оплати за комуналку під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні під час дії воєнного стану діють певні правила щодо оплати комунальних послуг. Зокрема, це стосується окупованих територій та регіонів, де йдуть бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідно до постанови Кабміну від 05.03.2022 р. № 206 до припинення чи скасування воєнного стану в Україні для населення в територіальних громадах, де ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ, або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних дій, забороняється:

  • нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;
  • припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі послуги;
  • стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року з дати початку бойових дій по дату припинення бойових дій, зокрема для осіб, які покинули місце свого проживання і належним чином повідомили про це постачальника послуг;
  • нарахування плати за житлово-комунальні послуги з дати початку по дату завершення тимчасової окупації територій та стягнення заборгованості за ці послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року за відповідний період окупації, споживачів та/або членів їх сімей на відповідній території.

Нагадаємо, з 1 червня в Україні підняли тариф на світло, але не для всіх. Сума у платіжках буде залежати від споживання. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна пояснювало, як можна поскаржитися на погану якість комунальних послуг.

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