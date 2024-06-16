Украинцам напомнили особенности оплаты коммуналки во время войны

В Украине во время действия военного положения действуют определенные правила оплаты коммунальных услуг. В частности, это касается оккупированных территорий и регионов, где идут боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно постановлению Кабмина от 05.03.2022 г. № 206 до прекращения или отмены военного положения в Украине для населения в территориальных общинах, где ведутся боевые действия либо временно оккупированных РФ, либо если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных действий, запрещается:

Напомним, с 1 июня в Украине подняли тарифы на свет, но не для всех. Сумма в платежках будет зависеть от потребления. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина объясняло, как можно пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг.

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