Украинцам напомнили особенности оплаты коммуналки во время войны
В Украине во время действия военного положения действуют определенные правила оплаты коммунальных услуг. В частности, это касается оккупированных территорий и регионов, где идут боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Согласно постановлению Кабмина от 05.03.2022 г. № 206 до прекращения или отмены военного положения в Украине для населения в территориальных общинах, где ведутся боевые действия либо временно оккупированных РФ, либо если недвижимое имущество потребителя было повреждено в результате военных действий, запрещается:
- начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы жилищно-коммунальные услуги;
- прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме услуги;
- взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги, образованной после 24 февраля 2022 года с даты начала боевых действий по дату прекращения боевых действий, в частности для лиц, покинувших место своего проживания и должным образом уведомивших об этом поставщика услуг;
- начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату завершения временной оккупации территорий и взыскания задолженности за эти услуги, образованной после 24 февраля 2022 года за соответствующий период оккупации, потребителей и/или членов их семей на соответствующей территории.
Напомним, с 1 июня в Украине подняли тарифы на свет, но не для всех. Сумма в платежках будет зависеть от потребления. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
Ранее РБК-Украина объясняло, как можно пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг.
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