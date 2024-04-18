Українцям нагадали, які прилади найбільше споживають електроенергію

"Ось дивиться цифри. Тепер множити на кількість квартир і розумієте вплив кожного з нас…", - розповів він.

Судячи з інфографіки, куди увійшли близько 12 побутових приладів, які використовують українці, найбільше електроенергії витрачає електрична плита, на другому місці - праска, на третьому - фен. В ТОП-5 увійшли також електрочайник, на п'ятому місці з одним показником зпоживання опинились обігрівач, бойлер та пилосос.

Найменьше споживання зафіксували у кондиціонера та пральної машини.

Які прилади найбільше споживають електроенергію (facebook.com/sergey.j.kovalenko)