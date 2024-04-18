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Українцям нагадали, які прилади найбільше споживають електроенергію

Фото: українцям нагадали, які прилади найбільше споживають електроенергію (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У зв'язку з пролемами в енергосистемі, українцям нагадали, які з приладів, що використовуються майже щодня, найбільше споживають електроенергії.

Про це заявив керівник компанії YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Ось дивиться цифри. Тепер множити на кількість квартир і розумієте вплив кожного з нас…", - розповів він.

Судячи з інфографіки, куди увійшли близько 12 побутових приладів, які використовують українці, найбільше електроенергії витрачає електрична плита, на другому місці - праска, на третьому - фен. В ТОП-5 увійшли також електрочайник, на п'ятому місці з одним показником зпоживання опинились обігрівач, бойлер та пилосос.

Найменьше споживання зафіксували у кондиціонера та пральної машини.

Які прилади найбільше споживають електроенергію (facebook.com/sergey.j.kovalenko)

Ситуація зі світлом в Україні

18 квітня в енергосистемі України спостерігається дефіцит електроенергії, який, за даними енергетиків, збережеться протягом усієї доби. Україна залучила екстрену допомогу від операторів системи передачі союзників - Румунії, Польщі та Словаччини.

До того ж через дефіцит в енергосистемі можуть застосовувати графіки обмежень потужності, які стосуватимуться бізнесу та промислових підприємств. При цьому, як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, поки в Україні не очікуються графіки відключень для побутових споживачів.

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