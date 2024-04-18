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Украинцам напомнили, какие приборы больше всех потребляют электроэнергию

Фото: украинцам напомнили, какие приборы больше всех потребляют электроэнергию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В связи с пролемами в энергосистеме, украинцам напомнили, какие из приборов, которые используются почти каждый день, больше всего потребляют электроэнергии.

Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Вот смотрите цифры. Теперь умножаете на количество квартир и понимаете влияние каждого из нас…", - рассказал он.

Судя по инфографике, куда вошли около 12 бытовых приборов, которые используют украинцы, больше всего электроэнергии тратит электрическая плита, на втором месте - утюг, на третьем - фен. В ТОП-5 вошли также электрочайник, на пятом месте с одним показателем потребления оказались обогреватель, бойлер и пылесос.

Наименьшее потребление зафиксировали у кондиционера и стиральной машины.

Какие приборы больше всех потребляют электроэнергию (facebook.com/sergey.j.kovalenko)

Ситуация со светом в Украине

18 апреля в энергосистеме Украины наблюдается дефицит электроэнергии, который, по данным энергетиков, сохранится на протяжении всех суток. Украина привлекла экстренную помощь от операторов системы передачи союзников - Румынии, Польши и Словакии.

К тому же из-за дефицита в энергосистеме могут применять графики ограничений мощности, которые коснутся бизнеса и промышленных предприятий. При этом, как рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пока в Украине не ожидаются графики отключений для бытовых потребителей.

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