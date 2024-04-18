Украинцам напомнили, какие приборы больше всех потребляют электроэнергию

"Вот смотрите цифры. Теперь умножаете на количество квартир и понимаете влияние каждого из нас…", - рассказал он.

Судя по инфографике, куда вошли около 12 бытовых приборов, которые используют украинцы, больше всего электроэнергии тратит электрическая плита, на втором месте - утюг, на третьем - фен. В ТОП-5 вошли также электрочайник, на пятом месте с одним показателем потребления оказались обогреватель, бойлер и пылесос.

Наименьшее потребление зафиксировали у кондиционера и стиральной машины.

Какие приборы больше всех потребляют электроэнергию (facebook.com/sergey.j.kovalenko)