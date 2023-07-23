Українцям нагадали, які документи необхідні для призначення житлової субсидії

Житлову субсидію можна оформити online через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. ПФУ розробив спеціальну покрокову інструкцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.
Зазначається, що для призначення житлової субсидії необхідно надати заявау та декларацію.
Однак залежно від обставин можуть надаватись інші документи:
Людині, яка звертається за призначенням субсидії, необхідно пред’явити свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України.
Способи подачі документів:
У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.
У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.
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