Украинцам напомнили, какие документы необходимы для назначения жилищной субсидии

Отмечается, что для назначения жилищной субсидии необходимо предоставить заявление и декларацию.

Однако в зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы:

договор найма (аренды) жилья – в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности – при наличии задолженности и заключения договора.

Человеку, который обращается за назначением субсидии, необходимо предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины.

Способы подачи документов:

лично через избранный (удобный, ближайший) сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, ЦНАП;

по почте, в адрес органа Фонда;

online – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.

Субсидии в Украине

В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.

В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.

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