Українцям нагадали, як правильно купувати воду: це має бути на етикетці

Якість питної води має вирішальне значення для здоров'я людини, тому перед покупкою бутильованої води або води з пунктів розливу необхідно уважно перевіряти інформацію на етикетці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Зазначається, що інформація на етикетці гарантує безпеку води, яку ви споживаєте, та підтверджує її відповідність стандартам. В іншому випадку - безпека споживання такої води не може гарантуватися.
Таким чином, на етикетці бутильованої води обов’язково мають бути зазначені:
У Держпродспоживслужби додали, що у випадку купівлі води у пунктах розливу, аналогічна інформація повинна бути викладена на інформаційному листі, який має бути розміщений на видному місці.
Раніше Держпродспоживслужба пояснювала, як обрати органічну продукцію та що має зазначатися на упаковці товару.
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