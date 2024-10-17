Украинцам напомнили, как правильно покупать воду: это должно быть на этикетке

Качество питьевой воды имеет решающее значение для здоровья человека, поэтому перед покупкой бутилированной воды или воды из пунктов разлива необходимо тщательно проверять информацию на этикетке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что информация на этикетке гарантирует безопасность потребляемой воды и подтверждает ее соответствие стандартам. В противном случае - безопасность потребления такой воды не может гарантироваться.
Таким образом, на этикетке бутылированной воды обязательно должны быть указаны:
В Госпродпотребслужбы добавили, что в случае покупки воды в пунктах разлива, аналогичная информация должна быть изложена на информационном письме, которое должно быть размещено на видном месте.
Ранее Госпродпотребслужба объясняла, как выбрать органическую продукцию и что должно указываться на упаковке товара.
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