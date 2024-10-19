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Українцям нагадали, як повернути гроші за пошкоджену посилку: є два важливі моменти

Україна , Субота 19 жовтня 2024 12:33
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Українцям нагадали, як повернути гроші за пошкоджену посилку: є два важливі моменти Фото: українцям нагадали, як отримати компенсацію за пошкоджену на пошті посилку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджену або втрачену на пошті посилку. Проте є декілька важливих моментів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

По-перше, важливо мати докази - це може бути квитанція про оплату послуги, договір, укладений з кур’єрськими службами, та інше.

Друге - посилка повинна бути відправлена з описом вкладення та реальною оголошеною цінністю. Це дає можливість компенсувати збитки в разі втрати або пошкодження відправлення.

Перед вибором пошти варто уважно ознайомитися з умовами надання послуг, що розміщені для ознайомлення на офіційному вебпорталі цієї компанії, і розуміти, який механізм відшкодування збитків передбачено публічним договором.

Наголошується, що відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів" виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача.

У разі виникнення претензій стосовно якості послуг та відмови компанії задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів - звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Нова пошта" підвищила свої тарифи, а "Укрпошта" змінила вартість марок, конвертів та інших товарів.

Раніше РБК-Україна розповідало, де дешевше і швидше відправляти посилки.

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