Українцям нагадали, як повернути гроші за пошкоджену посилку: є два важливі моменти
Українці можуть отримати компенсацію за пошкоджену або втрачену на пошті посилку. Проте є декілька важливих моментів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
По-перше, важливо мати докази - це може бути квитанція про оплату послуги, договір, укладений з кур’єрськими службами, та інше.
Друге - посилка повинна бути відправлена з описом вкладення та реальною оголошеною цінністю. Це дає можливість компенсувати збитки в разі втрати або пошкодження відправлення.
Перед вибором пошти варто уважно ознайомитися з умовами надання послуг, що розміщені для ознайомлення на офіційному вебпорталі цієї компанії, і розуміти, який механізм відшкодування збитків передбачено публічним договором.
Наголошується, що відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про захист прав споживачів" виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої ним від споживача.
У разі виникнення претензій стосовно якості послуг та відмови компанії задовольнити висунуті ним вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів - звертайтесь до територіального органу Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, з 1 жовтня "Нова пошта" підвищила свої тарифи, а "Укрпошта" змінила вартість марок, конвертів та інших товарів.
Раніше РБК-Україна розповідало, де дешевше і швидше відправляти посилки.
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