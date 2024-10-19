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Украинцам напомнили, как вернуть деньги за поврежденную посылку: есть два важных момента

Украина , Суббота 19 октября 2024 12:33
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Украинцам напомнили, как вернуть деньги за поврежденную посылку: есть два важных момента Фото: украинцам напомнили, как получить компенсацию за поврежденную на почте посылку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы могут получить компенсацию за поврежденную или потерянную на почте посылку. Однако есть несколько важных моментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Во-первых, важно иметь доказательства - это может быть квитанция об оплате услуги, договор, заключенный с курьерскими службами, и прочее.

Второе - посылка должна быть отправлена с описанием вложения и реальной объявленной ценностью. Это дает возможность компенсировать ущерб в случае потери или повреждения отправки.

Перед выбором почты следует внимательно ознакомиться с условиями предоставления услуг, размещенными для ознакомления на официальном веб-портале этой компании, и понимать, какой механизм возмещения ущерба предусмотрен публичным договором.

Отмечается, что согласно требованиям статьи 10 Закона Украины "О защите прав потребителей" исполнитель обязан в течение месяца возместить убытки, возникшие в связи с потерей, порчей или повреждением вещи, принятой им от потребителя.

В случае возникновения претензий относительно качества услуг и отказа компании удовлетворить выдвинутые им требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей - обращайтесь в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Напомним, с 1 октября "Новая почта" повысила свои тарифы, а "Укрпочта" изменила стоимость марок, конвертов и других товаров.

Ранее РБК-Украина рассказывало, где подешевле и быстрее отправлять посылки.

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