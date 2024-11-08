Українцям нагадали, як оформити субсидію за спрощеною процедурою

Українці можуть оформити субсидію за спрощеним механізмом звернення. Для цього, зокрема, не потрібно отримувати жодних довідок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України в Telegram.
У Мінсоцполітики зазначають, що після подання спрощеного звернення заяву та декларацію для отримання субсидій оформить Пенсійний фонд на підставі інформації з офіційних реєстрів.
Подати звернення для отримання субсидії можна:
Для того, щоб заповнити заяву, необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП). Її можна отримати у будь-якому центрі сертифікації ключів.
До речі, раніше Кабмін зберіг субсидії для тих українців, які є власниками сонячних панелей. Але для цього є умова.
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