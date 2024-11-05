Уряд визначив умову для збереження житлових субсидій для власників сонячних панелей

Українці продовжать отримувати житлові субсидії у разі купівлі сонячних панелей, вітрових установок та накопичувачів електроенергії. Але сума не повинна перевищувати 150 тисяч гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Ми розуміємо, що зима буде складною, тому всіляко заохочуємо громадян до енергостійкості. Зокрема, до встановлення альтернативних джерел живлення і генерації: сонячних панелей, вітрових установок, накопичувачів електроенергії", - сказав він.

За його словами, люди не повинні втратити право на житлову субсидію.

"Сьогодні доручаємо Мінсоцполітики розробити та внести на розгляд Уряду відповідний проєкт рішення. У його основі буде проста та зрозуміла норма - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. гривень, субсидія за родиною зберігається", - розповів Шмигаль.

Також Мінсоцполітики має розробити механізм, за яким розмір субсидії на оплату електроенергії не буде зменшуватись, навіть у разі перебоїв електропостачання, додав прем’єр.

Нагадаємо, зараз при купівлі товарів на суму понад 50 тисяч гривень виплата субсидій припиняється.