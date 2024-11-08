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Украинцам напомнили, как оформить субсидию по упрощенной процедуре

Иллюстративное фото: украинцы могут оформить субсидию по упрощенной процедуре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцы могут оформить субсидию по упрощенному механизму обращения. Для этого, в частности, не нужно получать какие-либо справки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.

В Минсоцполитики отмечают, что после подачи упрощенного обращения, заявление и декларацию для получения субсидий оформит Пенсионный фонд на основании информации из официальных реестров. 

Подать обращение для получения субсидии можно:

Для того, чтобы заполнить заявление, необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее можно получить в любом центре сертификации ключей

 

К слову, ранее Кабмин сохранил субсидии для тех украинцев, которые являются владельцами солнечных панелей. Но для этого есть условие.

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Министерство социальной политикиСубсидии