Украинцам напомнили, как оформить субсидию по упрощенной процедуре

Украинцы могут оформить субсидию по упрощенному механизму обращения. Для этого, в частности, не нужно получать какие-либо справки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.
В Минсоцполитики отмечают, что после подачи упрощенного обращения, заявление и декларацию для получения субсидий оформит Пенсионный фонд на основании информации из официальных реестров.
Подать обращение для получения субсидии можно:
Для того, чтобы заполнить заявление, необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее можно получить в любом центре сертификации ключей.
К слову, ранее Кабмин сохранил субсидии для тех украинцев, которые являются владельцами солнечных панелей. Но для этого есть условие.
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