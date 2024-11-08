Українцям нагадали, як оформити субсидію за спрощеною процедурою

Українці можуть оформити субсидію за спрощеним механізмом звернення. Для цього, зокрема, не потрібно отримувати жодних довідок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України в Telegram .

У Мінсоцполітики зазначають, що після подання спрощеного звернення заяву та декларацію для отримання субсидій оформить Пенсійний фонд на підставі інформації з офіційних реєстрів.

Подати звернення для отримання субсидії можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);

через портал електронних послуг (обрати опцію "Заява на житлову субсидію або пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал "Дія" (ввівши у пошуку "Заява на субсидію");

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Для того, щоб заповнити заяву, необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП). Її можна отримати у будь-якому центрі сертифікації ключів.