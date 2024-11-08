Украинцам напомнили, как оформить субсидию по упрощенной процедуре
Украинцы могут оформить субсидию по упрощенному механизму обращения. Для этого, в частности, не нужно получать какие-либо справки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины в Telegram.
В Минсоцполитики отмечают, что после подачи упрощенного обращения, заявление и декларацию для получения субсидий оформит Пенсионный фонд на основании информации из официальных реестров.
Подать обращение для получения субсидии можно:
- по почте или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- через портал электронных услуг (выбрать опцию “Заявление на жилищную субсидию или льготу”) или мобильное приложение ПФУ;
- через портал "Дія" (введя в поиске "Заявление на субсидию");
- в центрах предоставления административных услуг;
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Для того, чтобы заполнить заявление, необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее можно получить в любом центре сертификации ключей.
К слову, ранее Кабмин сохранил субсидии для тех украинцев, которые являются владельцами солнечных панелей. Но для этого есть условие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.