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Українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки: що треба знати

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Київська область, Неділя 16 квітня 2023 07:45
Українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки: що треба знати Фото: українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Через потепління та свята побільшала кількість людей, які проводять час на природі. У зв'язку з чим українцям нагадали головні правила дотримання мінної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської ОВА.

Що треба знати

Зокрема, громадянам слід дотримуватися таких правил:

  • не підходити близько до підозрілих предметів,
  • не чіпати підозрілі предмети руками,
  • не відвідувати ліси, поля, лісосмуги та місця, де велися бойові дії.
  • ходити лише знайомими та перевіреними маршрутами.

При цьому в ОВА звертають увагу, якщо ви маєте дітей молодшого віку, то необхідно розповідати їм про вибухові пристрої та небезпеку, яку вони становлять, не дозволяти підіймати невідомі предмети, відходити далеко від дорослих і гратися наодинці.

У разі, якщо ви виявили щось підозріле, відійдіть на безпечну відстань і повідомте спеціалістів за номерами: 101 та 102.

Нагадаємо, як нещодавно заявив президент Володимир Зеленський, в Україні через російську агресію мінами й снарядами забруднено 174 тисячі квадратних кілометрів, що удвічі більше, ніж площа Австрії.

При цьому за оцінками експертів, близько 40% території нашої країни забруднено мінами.

Додамо, за даними Міноборони для повного очищення території України від російських мін може знадобитись понад 30 років та 5000 спеціалістів.

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