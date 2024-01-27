Українцям нагадали головні правила безпеки у дорозі

Перебуваючи у дорозі, українцям треба бути уважними та обережними. Є кілька правил, які варто слідувати, щоб не опинитися в небезпечній ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рекомендації Мінреінтеграції
Головні правила безпеки у подорожах:
Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, російські окупанти окупували частину прикордонних областей України та втікаючи з цих територій під час наступу ЗСУ, мінували територію. Тому, мешканців закликали триматись осторонь узбіч та доріг які не користувались раніше сильним "попитом". Попри застереження і зараз відбуваються НП з вибухами автівок на путівських дорогах.
Наприклад, у жовтні 2022 року в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Тоді загинули 4 людей. А у червні минулогороку в Чернігівській області підірвався поліцейський автомобіль - один співробітник поліції загинув, ще один був поранений.
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