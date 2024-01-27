Українцям нагадали головні правила безпеки у дорозі

Головні правила безпеки у подорожах:

спочатку треба поцікавитися безпекою доріг та місця призначення;

їхати тільки безпечними маршрутами;

уникати безлюдних доріг, навіть якщо вони коротші;

подорожуйте вдень і лише за умов хорошої видимості;

якщо на шляху щось підозріле - повернути назад, чи знайти безпечніший маршрут;

будьте уважними в дорозі.

Чому важливо уникати безлюдних доріг

Після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року, російські окупанти окупували частину прикордонних областей України та втікаючи з цих територій під час наступу ЗСУ, мінували територію. Тому, мешканців закликали триматись осторонь узбіч та доріг які не користувались раніше сильним "попитом". Попри застереження і зараз відбуваються НП з вибухами автівок на путівських дорогах.

Наприклад, у жовтні 2022 року в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Тоді загинули 4 людей. А у червні минулогороку в Чернігівській області підірвався поліцейський автомобіль - один співробітник поліції загинув, ще один був поранений.