Украинцам напомнили главные правила безопасности в дороге

Находясь в дороге, украинцам нужно быть внимательными и осторожными. Есть несколько правил, которым стоит следовать, чтобы не оказаться в опасной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Минреинтеграции.
Главные правила безопасности в путешествиях:
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, российские оккупанты оккупировали часть приграничных областей Украины и убегая с этих территорий во время наступления ВСУ, минивали территорию. Поэтому жителей призывали держаться в стороне от обочин и дорог, которые не пользовались ранее сильным "спросом". Несмотря на предупреждения, и сейчас происходят ЧП со взрывами автомобилей на проселочных дорогах.
Например, в октябре 2022 года в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Тогда погибли 4 человека. А в июне прошлого года в Черниговской области подорвался полицейский автомобиль - один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.
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