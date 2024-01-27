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Украинцам напомнили главные правила безопасности в дороге

Фото: украинцам напомнили главные правила безопасности в дороге (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Находясь в дороге, украинцам нужно быть внимательными и осторожными. Есть несколько правил, которым стоит следовать, чтобы не оказаться в опасной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Минреинтеграции.

Главные правила безопасности в путешествиях:

  • сначала следует поинтересоваться безопасностью дорог и места назначения;
  • ехать только по безопасным маршрутам;
  • избегать безлюдных дорог, даже если они короче;
  • путешествуйте днем и только при хорошей видимости;
  • если на пути что-то подозрительное - повернуть назад, или найти более безопасный маршрут;
  • будьте внимательны в пути.

Почему важно избегать безлюдных дорог

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, российские оккупанты оккупировали часть приграничных областей Украины и убегая с этих территорий во время наступления ВСУ, минивали территорию. Поэтому жителей призывали держаться в стороне от обочин и дорог, которые не пользовались ранее сильным "спросом". Несмотря на предупреждения, и сейчас происходят ЧП со взрывами автомобилей на проселочных дорогах.

Например, в октябре 2022 года в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Тогда погибли 4 человека. А в июне прошлого года в Черниговской области подорвался полицейский автомобиль - один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.

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