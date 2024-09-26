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Українцям надходять фейкові листи щодо ситуації з електро- та водопостачанням на Сумщині

Фото: водопостачання (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

Українцям почали надходити електронні листи у месенджери нібито від імені ДСНС про "серйозні перебої" з електро- та водопостачанням у Сумській області через російські авіаудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У фейкових листах робиться наголос на тому, що електрики та води нібито "не буде" протягом трьох тижнів. Окрім цього, у цих повідомленнях жителів області закликають придбати все необхідне "для життя в екстрених умовах".

ЦПД зазначає, що після верифікації інформації в ДСНС України з'ясувалося що ці листи є повністю неправдивими, а українське відомство не займалося їх розсилкою.

"Крім того, акаунти, з яких надсилаються ці повідомлення, видаляються через декілька годин, що вказує на організовану дезінформаційну кампанію", - звернули увагу в ЦПД.

Там пояснили, що подібні фейки поширюються для того, щоб створити паніку серед населення, а також викликати недовіру до офіційних джерел та дезорієнтувати українців у період війни.

"Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам інформації та ігноруйте непідтверджені повідомлення з неперевірених акаунтів", - закликали у ЦПД.

Ситуація на Сумському напрямку

Ситуація на Сумському напрямку залишається напруженою. Російські війська продовжують інтенсивно обстрілювати прикордонні райони Сумської області, використовуючи нові види авіабомб, що мають більшу дальність і потужність. Такі обстріли суттєво загрожують мирному населенню та інфраструктурі регіону.

Російські сили продовжують намагатися тиснути на прикордонні міста та села, зокрема Глухів. Через постійні загрози влада закликає місцеве населення евакуюватися з найбільш небезпечних зон. Водночас українські військові активно відбивають атаки, захищаючи території Сумщини та проводячи операції зі знищення ворожих позицій і техніки.

Сьогодні окупанти атакували вокзал у Сумській області, внаслідок чого були поранені залізничники.

Раніше ми повідомляли, що у Сумах через загрозу обстрілів було евакуйовано місцевий будинок дитини.

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Сумська областьЕлектроенергіяВодопостачання