Украинцам поступают фейковые письма по ситуации с электро- и водоснабжением в Сумской области

В фейковых листах делается упор на то, что электричества и воды якобы "не будет" в течение трех недель. Кроме того, в этих сообщениях жителей области призывают приобрести все необходимое "для жизни в экстренных условиях".

ЦПИ отмечает, что после верификации информации в ГСЧС Украины выяснилось, что эти письма полностью ложны, а украинское ведомство не занималось их рассылкой.

"Кроме того, аккаунты, с которых посылаются эти сообщения, удаляются через несколько часов, что указывает на организованную дезинформационную кампанию", - обратили внимание в ЦПИ.

Там объяснили, что подобные фейки распространяются для того, чтобы создать панику среди населения, а также вызвать недоверие к официальным источникам и дезориентировать украинцев в период войны.

"Доверяйте только проверенным официальным источникам информации и игнорируйте неподтвержденные сообщения с непроверенных аккаунтов", - призвали в ЦПИ.

Ситуация на Сумском направлении

Ситуация в Сумском направлении остается напряженной. Российские войска продолжают интенсивно обстреливать приграничные районы Сумской области, используя новые виды авиабомб, имеющие большую дальность и мощность. Такие обстрелы существенно угрожают мирному населению и инфраструктуре региона.

Российские силы продолжают пытаться давить на приграничные города и села, в том числе Глухов. Из-за постоянных угроз власти призывают местное население эвакуироваться из наиболее опасных зон. В то же время, украинские военные активно отражают атаки, защищая территории Сумщины и проводя операции по уничтожению враждебных позиций и техники.