RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам поступают фейковые письма по ситуации с электро- и водоснабжением в Сумской области

Фото: водоснабжение (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Украинцам стали поступать электронные письма в мессенджеры якобы от имени ГСЧС о "серьезных перебоях" с электро- и водоснабжением в Сумской области из-за российских авиаударов.

В фейковых листах делается упор на то, что электричества и воды якобы "не будет" в течение трех недель. Кроме того, в этих сообщениях жителей области призывают приобрести все необходимое "для жизни в экстренных условиях".

ЦПИ отмечает, что после верификации информации в ГСЧС Украины выяснилось, что эти письма полностью ложны, а украинское ведомство не занималось их рассылкой.

"Кроме того, аккаунты, с которых посылаются эти сообщения, удаляются через несколько часов, что указывает на организованную дезинформационную кампанию", - обратили внимание в ЦПИ.

Там объяснили, что подобные фейки распространяются для того, чтобы создать панику среди населения, а также вызвать недоверие к официальным источникам и дезориентировать украинцев в период войны.

"Доверяйте только проверенным официальным источникам информации и игнорируйте неподтвержденные сообщения с непроверенных аккаунтов", - призвали в ЦПИ.

Ситуация на Сумском направлении

Ситуация в Сумском направлении остается напряженной. Российские войска продолжают интенсивно обстреливать приграничные районы Сумской области, используя новые виды авиабомб, имеющие большую дальность и мощность. Такие обстрелы существенно угрожают мирному населению и инфраструктуре региона.

Российские силы продолжают пытаться давить на приграничные города и села, в том числе Глухов. Из-за постоянных угроз власти призывают местное население эвакуироваться из наиболее опасных зон. В то же время, украинские военные активно отражают атаки, защищая территории Сумщины и проводя операции по уничтожению враждебных позиций и техники.

Сегодня кафиры атаковали вокзал в Сумской области , в результате чего были ранены железнодорожники.

Ранее мы сообщали, что в Сумах из-за угрозы обстрелов было эвакуировано местное здание ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьЭлектроэнергияВодоснабжение