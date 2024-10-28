Українцям надаватимуть додаткову допомогу на тверде паливо: де і як отримати

Отримувачам, яким субсидія чи пільга вже призначені, не потрібно додатково звертатися, оскільки допомога нарахується автоматично. Повідомлення про це з’явилося в особистих кабінетах користувачів на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Ті домогосподарства, які ще не отримували субсидію чи пільгу на тверде паливо, отримали запит на згоду щодо обробки персональних даних. Для її надання можна скористатися особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду або звернутися до сервісного центру фонду.

Щоб подати згоду на порталі, потрібно увійти в особистий кабінет через кваліфікований електронний підпис, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA, обрати вкладку "Дистанційне інформування" та позначити пункт про згоду на обробку даних. У сервісному центрі для цього потрібно звернутися до адміністратора з документом, що посвідчує особу.