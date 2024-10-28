Украинцам будут оказывать дополнительную помощь на твердое топливо: где и как получить

Получателям, которым субсидия или льгота уже назначены, не нужно дополнительно обращаться, так как помощь начисляется автоматически. Уведомление об этом появилось в личных кабинетах пользователей на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Домохозяйства, которые еще не получали субсидию или льготу на твердое топливо, получили запрос на согласие по обработке персональных данных. Для ее предоставления можно воспользоваться личным кабинетом на портале Пенсионного фонда или обратиться в сервисный центр фонда.

Чтобы согласиться на портале, нужно войти в личный кабинет через квалифицированную электронную подпись, "Действие.Подпись" или ID.GOV.UA, выбрать вкладку "Дистанционное информирование" и указать пункт о согласии на обработку данных. В сервисном центре для этого нужно обратиться к администратору с документом, удостоверяющим личность.